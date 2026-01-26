プロ野球・ヤクルトは26日、川端慎吾コーチの引退試合を行うことを発表しました。川端コーチは昨季限りで現役を引退。2005年高校生ドラフト3巡目で指名を受けてヤクルトに入団してから、19年間にわたってヤクルト一筋でプレーしてきました。通算では1328試合に出場。1100安打・40本塁打をマークしました。現在は2軍打撃コーチに就任しています。引退試合は、3月14日の15時から本拠地で行われるオリックスとのオープン戦で実施。来