オリックス・宮城大弥投手と曽谷龍平投手の両左腕が３月に開催されるＷＢＣの侍ジャパンメンバーに選出された。２０２３年の前回大会に続いて選ばれた宮城は「すごく良いチャンスをもらえたと思いますし、しっかり準備して、いろんなプレッシャーあると思うんですけど、日本のために貢献できたら」とやる気。オリックス時代の先輩でも山本由伸（ドジャース）も選出され「その辺りは楽しみ。いろんな“あおり”が来ると思うので