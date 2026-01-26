アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織が26日、都内で行われた、スキンケアブランド「iYON」アンバサダー就任記念トークイベントに登壇。幼なじみである日本テレビの忽滑谷こころアナウンサーと初共演を果たした。【全身ショット】素敵…！華やかなホワイトコーデで登場した玉井詩織玉井は「こころちゃんとは、こころちゃんが小学校1年生や幼稚園生の時に出会って、こうして会ってお仕事させていただくのは初めて」