東京都中央区のマンション群不動産経済研究所が26日発表した2025年の新築マンション1戸当たりの平均価格は、東京23区で前年比21.8％上昇の1億3613万円となり、2年ぶりに最高値を更新した。1億円を超えるのは23年から3年連続。資材などの建築コストや人件費の高騰を背景に上昇が続いた。首都圏（1都3県）でも17.4％上昇の9182万円と最高値を付け、節目の9千万円台を初めて突破した。担当者は26年の価格動向について、大規模物