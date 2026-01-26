ジャイアントパンダのシャオシャオとレイレイの最終観覧日となった２５日の上野動物園（台東区）。「上野のアイドル」に最後に会おうと、各地から多くのファンが詰めかけた。パンダたちをかわいがってきた地元・上野の人たちも、「元気でいてほしい」と別れを惜しんだ。（高田悠介）親戚の子どものよう「寂しくなるね」動物園に隣接する老舗レストラン「上野精養軒本店」の総支配人・秋元秀夫さん（６０）は、最後の観覧に訪