記者会見を行うウクライナのゼレンスキー大統領＝25日、リトアニアの首都ビリニュス/Mindaugas Kulbis/AP（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、アラブ首長国連邦の首都アブダビで行われたウクライナと米国、ロシアによる3カ国協議について前進があったと強調した。だが、和平実現への道筋は依然として不透明だ。「多くのことが議論され、対話が建設的だったことは重要だ」とゼレンスキー氏はSNSに投稿した。協議の中心は