東京23区の新築マンションの年間の平均価格が、3年連続で1億円を超えました。不動産経済研究所によりますと、去年1年間の東京23区の新築マンションの平均価格は、1億3613万円でした。前の年より21.8％増加し、2023年から3年連続で1億円を超えました。一方、首都圏の平均価格は、前の年より17.4％増加して9182万円となり1973年の調査開始以来、過去最高を更新しましたが、発売戸数は前の年より14.4％減って2万1962戸となり4年連続で