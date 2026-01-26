ファミリーマートは、「和食麺処サガミ」が監修した商品を、2026年1月27日から東海地方(愛知県･岐阜県･三重県の一部店舗･静岡県の一部店舗)のファミリーマート約2,500店舗で発売する。ラインアップは「和食麺処サガミ監修 みそ煮込風うどん」(税込646円)、「和食麺処サガミ監修 海老天とろたま丼」(税込748円)、「和食麺処サガミ監修 手羽先風タレ唐揚げ」(税込320円)の全3品。【すべての画像はこちら】海老･かぼちゃ･オクラの天ぷ