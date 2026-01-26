良品計画は、「無印良品」の2026年春夏新商品として、冷凍食品では新商品13品を１月〜７月にかけて発売する。同社のイメージにも合致した健康機能を提案した商品として、おにぎりやワンプレートなどを投入する。21・22日の両日、東京都文京区後楽の本社で「無印良品2026春夏商品展示会」を開催した。食品については鈴木美智子執行役員食品部管掌が説明した。今春夏、食品においては【健やかな食】【身近な「専門店」を目指す】【季