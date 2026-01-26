プロ野球・巨人が26日、春季キャンプに臨時コーチとして松井秀喜氏が参加することを発表しました現役引退後、巨人の春季キャンプで臨時コーチを務めるのは2年ぶり5度目となります。春季キャンプは2軍は1軍ともに2月1日から3月1日となります。松井氏の参加は2月中旬の数日間を予定しています。2年前のキャンプは5日間臨時コーチとして参加。一人一人にアドバイスを送ると、自身も最終日にフリー打撃を行い、選手らがくぎ付けになる