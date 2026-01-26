野球日本代表・侍ジャパンは26日、WBCに挑む追加メンバー10名を発表。ドジャースから山本由伸投手が選出され、オリックスの若月健矢選手とともに代表入りとなることがわかりました。山本投手と若月選手はオリックス時代にバッテリーを組み、2021年から3年連続で「最優秀バッテリー賞」を受賞。好相性を見せ勝ち星を積み重ねるとともに、お互いの成績をイジりあうなど、2人の関係性もファンから愛されてきました。山本投手はドジャ