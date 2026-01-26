“ルフィ”などと名乗るグループによる強盗や特殊詐欺などの一連の事件で、グループ幹部の男が起訴内容を一部否認しました。【映像】連行される藤田聖也被告「ルフィグループ」の幹部・藤田聖也被告（41）は、2023年に東京・狛江市で90歳の女性が死亡した強盗致死事件を含めた、7件の強盗事件などに指示役として関与したとして、強盗致死や窃盗の罪などに問われています。きょう東京地裁で開かれた初公判で、藤田被告は事件