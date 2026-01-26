「第58回ミス日本コンテスト2026」が26日、都内で行われ、慶大3年の野口絵子さん（21）が「ミス日本グランプリ」と「ミス日本『海の日』」のダブル受賞を果たした。記念のティアラとたすきを授けられ、副賞として賞金100万円を受け取った。父に登山家の野口健氏を持ち、幼少期から国内外の山を踏破してきた経験がある。受賞が発表され、「まさかダブル受賞できると思わず、とてもうれしいです。貴重な機会をくださったミス日本の皆