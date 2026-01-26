乗客278人を乗せた中国国際航空の旅客機が1月25日、アラブ首長国連邦のアブダビ・ザイード国際空港に着陸しました。これは、中国国際航空の北京-アブダビ直行便が順調に就航したことを示しています。中国の航空会社による中国とアラブ首長国連邦の首都間を結ぶ直行便が初めて開設されました。この路線は、中国国際航空が今年開設した初の国際路線で、ボーイング747型機で運航され、週4便往復します。直行便の開設は、中国とアラブ