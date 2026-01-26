Image: GRANT SINCLAIR CARDIFF 多機能で高性能だけど自転車。季節の移ろいや空気を感じるのは、自転車やバイクのいいところ。しかし雨や雪、極端な寒さや暑さの中では乗るのが苦行になってしまいます。撥水コートや防寒・冷感グッズなどいろんな小道具で対応できますが、ホントなら自動車のように閉じ込められてしまえば解決する話。自転車にソレを求めるのは無茶ですが、カプセルのような