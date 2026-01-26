農薬を混ぜたパンくずをまき、カラスに食べさせて死なせたとして62歳の会社員の男性が書類送検されました。警視庁によりますと、書類送検された千葉県船橋市に住む会社員の男性は去年4月、東京・渋谷区にあるマンションの駐車場などで、殺虫成分がある農薬を混ぜたパンくずをまき、食べたハシブトガラス7羽を死なせた疑いが持たれています。現場近くで、カラスの死骸が見つかり、その後の捜査で男性の関与が浮上したということです