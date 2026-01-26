アメリカにも大寒波が訪れていて、ニューヨークなど北東部から南部を中心に24の州で緊急事態宣言が出されています。【映像】慎重に自転車を漕ぐ現地の人鈴木彩加レポ「いつもは人で溢れているセントラルパークですが、人がまばらです。降り続く雪の影響で歩道と車道の境がわからない状態」25日、ニューヨーク州の一部の地域では氷点下45度を記録し州兵100人を動員して支援にあたっています。これまでにニューヨーク市やルイジ