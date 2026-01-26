大相撲2場所連続優勝を果たした大関・安青錦。優勝から一夜明け、喜びを語りました。【映像】右手に大きな鯛を掲げる安青錦安青錦「初めてはザ・うれしいという気持ちだったが、2回目はうれしい気持ちもありながら、ほっとした気持ちがあったので」きのう、新大関として1月場所を制した安青錦。先場所は新関脇で初優勝しており、新関脇・新大関の連続優勝は双葉山以来、89年ぶりの快挙となりました。安青錦「しっかり自分らし