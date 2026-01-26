「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」が２６日、都内で開催され、大学生の野口絵子さんがグランプリに輝いた。この日は着物やドレス、スポーツウェア審査が行われ、全国から選出された１３名のファイナリストがアピールした。ミス日本グランプリに輝いたのは、登山家・野口健さんの長女・絵子（えこ）さん。ミス日本「海の日」とダブル受賞となり、「ダブル受賞できるとは思っておらず、素敵な賞をいただけてうれしい」