広島・新井貴浩監督が２６日、２月の春季キャンプで激しいアピール合戦を求めた。広島市内の護国神社で必勝祈願。日南キャンプ第３クールの１０、１１日に紅白戦を行い、横一線の競争をスタートさせる方針を示した。「先発ローテも決まってないし、スタメンも決まってない。みんな一緒にスタート切りましょう、と。結果と内容で判断する」と断言した。すでに紅白戦は外国人、新人投手以外のコンディションに問題のない選手は「