２５日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜・深夜０時５５分）に、同局系月９ドラマ「ヤンドク！」（月曜・９時）に出演中の俳優・大谷亮平（４５）が出演。続けている「やめると怖い」習慣を明かした。占い師の彌彌告（みみこ）さんから「お母さんとの関係の星が出ている。お母さんに恥じないようにしよう、常にお母さんにこう言われたみたいなのがある」と告げられると、「ずっと（母の言葉が）