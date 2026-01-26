２５日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜・深夜０時５５分）に、同局系月９ドラマ「ヤンドク！」（月曜・９時）に出演中の俳優・大谷亮平（４５）が出演。続けている「やめると怖い」習慣を明かした。占い師の彌彌告（みみこ）さんから「お母さんとの関係の星が出ている。お母さんに恥じないようにしよう、常にお母さんにこう言われたみたいなのがある」と告げられると、「ずっと（母の言葉が）
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ナイトスクープ炎上に異例の声明
- 2. 国道から家まで血痕 帰宅後死亡
- 3. 探偵ナイト波紋 行政機関と共有
- 4. 「水曜日のカンパネラ」札幌公演の開演を１時間３０分繰り下げ 開場予定過ぎても詩羽「まだ会場に着いていない」ケンモチ「６時間缶詰め状態」
- 5. 17歳少年が全裸溺死 悲劇の原因
- 6. 統一教会の極秘文書 内容が物議
- 7. スノーモービルで入山 10人遭難
- 8. せいや 5人育児する少年を抱っこ
- 9. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
- 10. 大谷夫妻の2S大反響 完璧すぎる
- 1. 国道から家まで血痕 帰宅後死亡
- 2. 探偵ナイト波紋 行政機関と共有
- 3. 「水曜日のカンパネラ」札幌公演の開演を１時間３０分繰り下げ 開場予定過ぎても詩羽「まだ会場に着いていない」ケンモチ「６時間缶詰め状態」
- 4. 統一教会の極秘文書 内容が物議
- 5. スノーモービルで入山 10人遭難
- 6. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
- 7. 娘が事故 妻と火葬ボタン押した
- 8. とんでもヘアメ 美容室で震えた
- 9. 逆に中国困る 対日本の弱点指摘
- 10. 私の写真に体液 性加害DMの中身
- 1. 「愛子さまは覚悟固めた」と指摘
- 2. 福井県知事に石田嵩人氏が初当選 全国最年少、保守分裂制す
- 3. 東大、東京の「コスパの悪さ」
- 4. 「受験生に特段の配慮」呼びかけ
- 5. 公認取消の円氏 無所属で出馬へ
- 6. 田久保氏 インスタ投稿痛恨ミス
- 7. 高市首相 国旗損壊罪に改め意欲
- 8. 高市内閣の支持率は69％ 先月から4ポイント下落【NNN・読売新聞 世論調査】
- 9. 乗らせません NEXCOが異例の措置
- 10. 高市首相「財源は手当て可能」
- 1. 女性器に似てる 韓国のパン物議
- 2. 印ホームレス 数億円保有と判明
- 3. 金正恩氏の「実娘」行動が問題に
- 4. 命綱なし 台湾の超高層ビル登頂
- 5. 教習所所長 5677人にカンニング
- 6. 350人以上乗ったフェリー沈没 比
- 7. 中国軍ナンバー2 深刻な規律違反
- 8. 欠航便がコロナ禍以降で最多 米
- 9. ペスコフ氏 米大統領を批判
- 10. AIチャットボットに教皇が警鐘
- 1. すしざんまい 経営ついに限界か
- 2. 2030年の日本「危ない企業」は
- 3. エリート息子と同居し老後が崩壊
- 4. トヨタ会長 危険を承知で走る訳
- 5. 医療費18万円 パート妻が得の訳
- 6. ガムに「非認可の添加物」で回収
- 7. 日銀の利上げ 家計に与える影響
- 8. 円高拡大 日米で「密約」も?
- 9. サボり覚えた営業職…行き先は
- 10. 説明上手な人が使わない文末表現
- 1. 洗濯洗剤などがAmazonでセールに
- 2. Amazonセールで注目の日用品は?
- 3. ミニカメラ 思わぬ幸運生むか
- 4. 1万3千円 クランプ固定タップ
- 5. ノースフェイスがAmazonでお得に
- 6. スマホの実売台数ランキング
- 7. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
- 8. クルミ粉砕 シャオミ最強スマホ
- 9. モトローラの「デザイン・実用性妥協なし」スマホ、実質32,000円台だ
- 10. オープンソースの暗号化メッセージングアプリ「Session」
- 11. 非スマートウオッチなら、これで決まり！ 新モデルが続々登場するG-SHOCK【即買いガジェット】
- 12. 【今週のAIトレンド丸わかり】年齢予測機能など「ChatGPT」の3つの新機能/あるAIモデルが共通テストで9科目満点
- 13. なんだこの薄さは。iPadで仕事したくなる、最高のキーボード
- 14. サステナブルなノートPCに、オールインワンキーボードPC。2026年のHPは「攻め」てるね
- 15. NASAのアルテミスIIが月周回飛行へ持っていく歴史的なモノ
- 16. ドコモ「5G」基地局アンテナにこだわりアリ。曲げる？ 透ける？ 反射させる？
- 17. Googleに新種のリスクを公表
- 18. 千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式 / 安心して長く使える！モバイルバッテリーを2モデル【まとめ記事】
- 19. ワイモバイルオンラインストアにて5〜18歳ならシンプル3 M・LのSIMカード・eSIMのみを新規契約で特典が増額中！合計2万円相当還元に
- 20. ロック画面からメッセージ内容がバレた？ iOS 11なら通知プレビューを非表示にできます:iPhone Tips
- 1. 侍ジャパン 追加選手10人を発表
- 2. 中国代表DFの「体当たり」に騒然
- 3. 突如大谷夫妻が消えた 困惑の声
- 4. 中国メディア 日本イレブン称賛
- 5. 原晋氏 1年間で5億円稼ぐ社員も
- 6. 大相撲客席で女性の異様な叫び声
- 7. 新日本プロレス EVILが電撃退団
- 8. 大谷の「交換条件」に選手が沈黙
- 9. オートレース落車事故で選手死亡
- 10. スキージャンプ日本男子が快挙
- 1. ナイトスクープ炎上に異例の声明
- 2. 17歳少年が全裸溺死 悲劇の原因
- 3. せいや 5人育児する少年を抱っこ
- 4. 冬ドラ期待外れ 初回でガッカリ
- 5. 押尾学と離婚…2人で生きると涙
- 6. 野口氏「救助は有料化すべき」
- 7. 永瀬廉の「汚い食べ方」巡る事情
- 8. 有吉 麒麟・川島の苦言に賛同
- 9. 津田健次郎「学校はジャカルタ」
- 10. 『CDTVライブ！ライブ！』3時間SP、きょう放送 出演者＆歌唱曲【一覧】
- 1. ミッフィーのカフェ 2月で閉店
- 2. ユニクロの逸品 最高にいいわ
- 3. 40・50代にイチ押しのウルフボブ
- 4. 我慢の限界 夫に送った引退宣言
- 5. 妻が夫の不倫相手に挑発され反撃
- 6. 値段バグ ワークマン商品に驚き
- 7. トイレの前で父「出てこい」
- 8. KALDI冬の新商品を実食レビュー
- 9. ハニーズ 美脚見えするパンツ
- 10. セリアのキャラポーチが注目