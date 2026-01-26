侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、残る未発表選手は１人と