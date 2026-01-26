寒さが深まると、自然と体も重くなりがち。そんなときにおすすめのおかずをご紹介します。ぷるんとしたかきと、くたっと煮えた白菜のとろみ煮。1人分134kcalとヘルシーながら、ほどよいボリューム感のあるひと皿です。かきが血を補い、白菜としめじが胃腸の働きをサポートして、ねぎととろみがついた煮汁が体を温めるので、年末年始で疲れた消化器官も癒やしてくれます。『かきと白菜のゆずとろみ煮』のレシピ材料（2人分）生がき