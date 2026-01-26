井原警察署 岡山県矢掛町で、路線バスがシニアカーと接触しました。シニアカーに乗っていた近くに住む高齢者が、足に軽いけがをしました。 警察によりますと1月26日、矢掛町の国道T字路で、右折しようとした路線バスが横断歩道を渡っていたシニアカー（道路交通法では歩行者）と接触しました。 この事故で、シニアカーを運転していた近くに住む86歳の男性が、右足に打撲(軽傷)を負いました。シ