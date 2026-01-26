アジア株米国離れの恩恵受けるのは中国と韓国か米政府閉鎖危機にカナダ関税 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 26745.00（-4.51-0.02%） 中国上海総合指数 4141.02（+4.85+0.12%） 台湾加権指数 32087.80（+126.29+0.40%） 韓国総合株価指数 4945.22（-44.85-0.90%） 豪ＡＳＸ２００指数 8860.09（休場） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81537.70（休場） 新たな波乱の予感で市場に