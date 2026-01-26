日本時間午後１０時半に１１月の米耐久財受注速報値が発表される。総合の大方の予想が前月比３．８％増、輸送用機器を除いた大方の予想が同０．３％増となっており、前月比では、総合が２カ月ぶりに増加、輸送用機器を除くと７カ月続けて増加するとみられている。米航空機大手のボーイングの受注機数は１１月に１０月の１０倍以上に大きく増加した。こうした航空機受注の急回復が影響して予想を上回る結果になるようであれ