熊野速玉大社で最盛期を迎えた節分の縁起物「吉兆」作り＝26日、和歌山県新宮市世界遺産・熊野速玉大社（和歌山県新宮市）で26日、柳の小枝にカラフルな飾りを付けた縁起物の「吉兆」作りが節分を前に最盛期を迎えた。巫女と神職の2人が境内にある建物「双鶴殿」で1本ずつ丁寧に仕上げた。ピンクや黄色など色とりどりの「もち花」と呼ばれる小さな球や小判の飾りが付いた吉兆で、作業を進める室内は色鮮やかに染まった。大社に