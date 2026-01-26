木原官房長官は２６日の記者会見で、米国が戦略文書「国家防衛戦略」で、日本などの同盟国に防衛費を国内総生産（ＧＤＰ）比５％まで引き上げるよう要求したことについて、「防衛力整備は我が国自身の主体的判断に基づいて行う」と強調した。木原氏は「金額ありきではなく、大事なのは防衛力の中身だ」とも語った。年内の安全保障３文書の前倒し改定に向けては、「具体的かつ現実的な議論を積み上げていく」と述べ、米国と引き