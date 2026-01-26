「第58回ミス日本コンテスト2026」が26日、都内で行われ、小野田紀美経済安全保障担当大臣が審査員の1人を務めた。同コンテストは、国内で最も歴史を持ち、「日本らしい美しさ」を磨きあげて社会で活躍する女性を発掘する“美のコンテスト”。小野田氏自身も「ミス日本」出場経験を持ち、目の前で行われる最終審査に「ビリビリする緊張が伝わってくるようです。私は20年ほど前に3回、ミス日本で関東予選落ちをしまして、このステー