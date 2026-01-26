[1.25 ブンデスリーガ第19節 フライブルク 2-1 ケルン]フライブルク所属のMF鈴木唯人が25日、ブンデスリーガ第19節ケルン戦にトップ下で先発出場し、0-1で迎えた前半11分に同点アシストを記録した。チームは2-1で勝利し、鈴木はフル出場で勝ち点3獲得に大きく貢献した。前半10分にオウンゴールで失点したフライブルクだったが、鈴木のワンプレーで悪い流れを一掃した。敵陣での空中戦が続いた後、こぼれ球を拾ったMFマキシミリ