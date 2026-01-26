このままだったらちゃーにゃんは…あとどのくらい…▶▶この作品を最初から読むねこゆうこさん夫婦が子猫の頃から長年一緒に暮らしてきた愛猫・ちゃーにゃん。クールでおおらかなイケメン猫です。夫婦の縁をつなぐきっかけにもなったちーにゃんですが、15歳になったある日、下あごの妙なデキモノに「ガン」の宣告を受けてしまいます。突如、ちーにゃんの余命を意識せざるをえなくなったねこゆうこさん夫婦。大きな悲しみ