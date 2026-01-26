中島健人が東京・有明アリーナで、1月23日から25日にかけてライブ『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』を開催した。 【画像】中島健人＆重岡大毅＆岩本照ステージショット／“けんしげひー”仲良しショット 最終日の25日公演には、WEST.の重岡大毅、Snow Manの岩本照がサプライズ出演。「BAD BOYS」「スリーマンセル」を3人でコラボパフォーマンスし、会場を大きく沸かせた。 中島健人のスタッフ公式