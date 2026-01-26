女子フリー演技する中京大中京・島田麻央＝宇都宮市スケートセンター全国高校スケート、アイスホッケー選手権最終日は26日、宇都宮市スケートセンターなどで行われ、女子フィギュアのフリーによる決勝で、世界ジュニア選手権覇者の島田麻央（愛知・中京大中京）がショートプログラム（SP）に続いてトップの133.05点を出し、合計202.99点で2連覇した。岡万佑子（北海道・星槎国際）がSPに続いてフリーでも2位の得点で、合計19