NHKは26日、井上樹彦新会長の就任に伴い、「ハラスメント防止・撲滅宣言」を会長名義で発出し、公式サイトで公開した。同局は「取材や制作をはじめ、すべての業務の過程で人権、人格を尊重し、個人の人格や尊厳を傷つけるあらゆるハラスメントを防止・撲滅することを宣言します」とした。▽以下全文NHKハラスメント防止・撲滅宣言公共メディアの使命達成には、多様な人材の活躍が不可です。互いを尊重し、自由闊達（かったつ）な議