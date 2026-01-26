Snow Man目黒蓮（28）が、25日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。お笑いタレントのなかやまきんに君（47）に絶賛された。今回はなかやまきんに君よる「なかやまきんに君先生の熱血授業」で「世界一ラクなダイエット」。目黒がゲスト出演した。目黒が、きんに君に、背中の鍛え方を質問。「ジムにトレーニングに行けない時に、家で自重でやったりすることがありまして。背中って、なかなか難しいと言いますか」