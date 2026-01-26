お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が２６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。現在問題となっているビーズクッションの出し方に言及した。ごみ清掃員としても活動している滝沢は最近人気のビーズクッションの出し方について解説する、水戸市の動画を引用。動画では燃えるゴミとして出したビーズクッションが、ごみ収集車の中に入れ、処分しようとした瞬間、中のビーズが大量に飛散する様子が映されている。水戸市によると