お笑いコンビ・ナイツが２６日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、前代未聞の告知を行った。ナイツはこの日の夜、事務所の先輩であるピン芸人・カトゥーが東京・杉並区の座・高円寺２で行われる「生誕５０周年記念ライブ」に出演するという。塙宣之は「サプライズゲストで僕らが呼ばれてたんですけど、チケットが売れてないから、いま告知してくれって言われた」と、本来はライブで明かされるまで秘