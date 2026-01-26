Snow Man・佐久間大介が、2月2日発売のムック「CHEER（チア） Vol.66」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。レオパード柄のシャツとレザーパンツなど大人の色気たっぷりのコーディネートを披露したほか、インタビューであふれる“グループ愛”を語っている。【写真】Snow Man 佐久間大介の『ウマ娘』コスプレに反響！「完成度高い」「足細っ！」「かわいすぎる」初単独主演作となる映画『スペシャルズ』が、3月6日に公開され