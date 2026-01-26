侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバーを追加発表し、オリックス・宮城大弥投手（２４）が選出された。２３年の前大会に続いての選出となった左腕は「前回よりも、自分が成長した姿を見せられるように」と力を込めた。宮城は１９年ドラフト１位で興南（沖縄）からオリックス入団。プロ２年目の２１年に１３勝（４敗）を挙げて新人王