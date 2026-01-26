ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。「目標があると不思議に前に進めるのですね」のタイトルで、闘病初期の思い出について綴りました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「やっぱり目標を持つのは大切ですね」２０２０年１月・朗読会での写真を公開罹患当初のリハビリを振り返る