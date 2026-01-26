マルハニチロは、「食」を通じたソリューションカンパニーへの進化を目指し、3月1日に「Umios（ウミオス）」へ社名変更する。2026年春季に向け、同日から新ブランド初となる家庭用の冷凍食品、缶詰、フィッシュソーセージなど新商品を順次発売する。1月16日に本社で発表会を開き、小梶聡取締役専務執行役員は「3月からUmiosを冠した商品が売場に並び始める。グループ一丸で認知度向上と新たなファン獲得に挑戦していく」と話し