衆議院議員総選挙で各党が食料品にかかる消費税の減税を公約に掲げている。どこの政党が議席を増やしても減税になりそうだ。政治で決まればわれわれも協力することになる。ただし、すぐに実行できることではない。それなりの時間はいただきたい。個人的には代わりとなる財源をどうするか見えていないのが気にかかる。食料品を減税し、結果的に他の税金が上がる可能性もあるわけで、先行きに関心を持っている。（1月21日の記