リヴァプールに所属するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンのトッテナム・ホットスパーへの移籍成立の可能性は低くなっているようだ。25日、イギリスメディア『BBC』や同『スカイスポーツ』などが伝えている。現在31歳のロバートソンは2017年7月にハル・シティからリヴァプールに加入。不動の左サイドバックとして公式戦364試合に出場し、プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ（CL）1回を含め、9つのタイトル