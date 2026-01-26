ブロンコス戦でランに出てTDを奪ったペイトリオッツのQBメイ（右）＝デンバー（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLのプレーオフは25日、デンバーなどでカンファレンス決勝2試合が行われ、アメリカン・カンファレンス（AFC）はペイトリオッツが史上最多を更新する7季ぶり12度目、ナショナル・カンファレンス（NFC）はシーホークスが11季ぶり4度目のスーパーボウル進出を決めた。AF