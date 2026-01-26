三井住友カードは1月26日、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションにおいて、三井住友カード(NL)・三井住友カード ゴールド(NL)のハローキティ デザインの発行を開始した。ハローキティ デザイン三井住友カード ナンバーレスはカード番号や有効期限、セキュリティコードを券面に記載しない仕様で、安心・安全に利用できるクレジットカード。対象のコンビニ・飲食店での利用で最大7%のVポイント還元など、日常