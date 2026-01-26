予防目的で人間ドックを受けた結果、ポリープが見つかり、最終的に切除まで行うケースがあります。この場合、医療費控除に含められる金額はポリープ切除にかかった費用のみなのか、人間ドック費用も加算できるのか分からない人もいるでしょう。 今回は、人間ドック費用が医療費控除の対象になるか否かや、医療費控除を受けるために必要な書類などについてご紹介します。 基本的に人間ドックは医療