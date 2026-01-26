エンが運営する「ミドルの転職」は1月23日、「年収1,000万円以上の求人・転職」についての調査結果を発表した。調査は2025年12月11日〜12月18日、人材紹介サービスの転職コンサルタント181名を対象にインターネットで行われた。○年収1,000万円以上の求人「増加している」75%「直近1年で、年収1,000万円以上の求人は増えていますか?」と質問すると、75%の転職コンサルタントが「増えている」(増えている32%、どちらかといえば増え