【モデルプレス＝2026/01/26】女優の佐藤仁美が26日、自身のInstagramを更新。電車内での自撮りショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】46歳朝ドラ女優「オーラ隠せてない」電車移動中の“半目”ショット◆佐藤仁美、電車内での変装ショットを公開佐藤は「半目です」と自虐を交えつつ、プライベートでの様子を公開。黒いキャップを深く被り、黒いマスクを着用した電車内での至近距離ショットを載せている。◆佐藤仁美の