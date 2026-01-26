桑野道路（下大野トンネル）の工事状況。2025年10月撮影。 「阿南安芸自動車道」は高知～徳島の南回りルート 阿南安芸自動車道の概要。 高知県南東部や徳島県南部は、互いに通り抜ける幹線ルートがなく、鉄道もつながっていない、いわば「行き止まり」のネットワーク状況にある。高知～徳島の移動は北回りの「徳島自動車道」が実質的な唯一の選択肢であり、南回りには「国道439号」「国道195号