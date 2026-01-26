歌手・森高千里（５６）が２６日、自身のインスタグラムを更新。１９９２年のヒット曲「私がオバさんになっても」の舞台になっているサイパンに久々に訪れたと投稿した。今年でデビュー３８周年を迎えた森高は「久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました！」と来島を明かした。続けて「直行便の飛行機３時間半で気軽に行ける南国リゾート『サイパン』。変わらず海も綺麗でした。サイパンで